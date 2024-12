S.A. 14 agosto 2021 Il Blues in scena al Baretto di Porto Ferro Tre i protagonisti assoluti sulla scena: il blues, il tramonto sulla baia e Betta & Luti (fest- Carlo Sezzi) che mercoledì 18 agosto alle ore 19,30 si esibiranno sul palco per salutare il sole e conquistare il pubblico



Settimo appuntamento in calendario per la quinta edizione del BlueSunset, festival organizzato dallo staff del Baretto di Porto Ferro e GoodVibrations. Tre i protagonisti assoluti sulla scena: il blues, il tramonto sulla baia e Betta & Luti (fest- Carlo Sezzi) che mercoledì 18 agosto alle ore 19,30 si esibiranno sul palco per salutare il sole e conquistare il pubblico.



Porto Ferro regala allo sguardo una delle visioni armoniche più intense e dense dell’intera Isola. Rocce antiche, mare che accarezza possente il litorale, un tramonto senza eguali e la magia della musica che tutto avvolge. Musica affidata ad alcuni dei più raffinati e particolari interpreti del blues, genere declinato e scomposto che, pur mantenendo la sua più vera e pura essenza, stravolge i canoni e coinvolge dalla prima all’ultima nota. Dall’inizio alla fine del tramonto sulla baia, in uno dei festival più interessanti del panorama sardo e nazionale.



Betta & Luti è progetto musicale nato dal’incontro di Elisabetta Maulo e Roberto Luti, protagonisti di un live elettrico, scarno e forte, sensuale. A tratti energico e intenso. A tratti intimo e dolce. Un approccio non ortodosso, che esprime però l’anima e il sentimento del blues, facendosi travolgere in un viaggio alla scoperta dei generi che hanno influenzato l’essere artista dei due artisti, dal rock al jazz, da New Orleans al Mississippi, da Bessie Smith a Sjip James passando per lo spiritual di Blind Willie Johnson.



Il Bluesunset Festival 2021 è un viaggio alla scoperta della musica e del blues, che al tramontare del sole assume contorni e forme differenti, a richiamare le varie anime del blues che caratterizzano le proposte in musica dei questa edizione 2021 della manifestazione, momento che richiama a Porto Ferro artisti di primo livello. Gli appuntamenti in cartellone proseguono con Dislocation Blues (25 agosto) e Francesco Piu Band (2 settembre).



Nella foto: Betta e Luti