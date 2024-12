S.A. 24 agosto 2021 Nuoro Jazz: doppio appuntamento Alle 18.30 Elias Lapia - Simone Faedda duo; alle 21 il recital "Cara Grazia" con l´attore Marco Moledda, il quartetto Elikes e Matteo Pastorino



NUORO - Penultima giornata di impegni per la trentatreesima edizione dei Seminari e del Festival Nuoro Jazz, in corso nel capoluogo barbaricino fino a questo giovedì (26 agosto). Mentre alla Scuola Civica di Musica in via Tolmino proseguono le attività didattiche, il cartellone di concerti propone domani – mercoledì 25 – un doppio appuntamento. Il primo, alle 18.30, è allo Spazio Ilisso in via Brofferio: protagonista il duo composto dal sassofonista Elias Lapia con il chitarrista Simone Faedda. Entrambi finalisti del prestigioso Premio "Massimo Urbani", i due giovani musicisti sardi incrociano i loro stili e le rispettive esperienze su un repertorio che si annuncia all'insegna di standard della tradizione jazzistica e classici del Bebop.



In serata, alle 21, si accendono microfoni e riflettori nel consueto spazio del Giardino della Biblioteca Satta per dare suono e luce a una produzione originale che vedrà sul palco l'attore Marco Moledda e il quartetto Elikes – ovvero Emanuele Contis al sax, Giampaolo Selloni al pianoforte, Pierluigi Manca al contrabbasso e Andrea Serra alla batteria - impreziosito dalla partecipazione del clarinettista Matteo Pastorino: un recital basato su "Cara Grazia", rubrica del blog @ddurudduru dello scrittore e giornalista Luciano Piras, che lo scorso aprile ha lanciato l'idea di scrivere lettere a Grazia Deledda e creare un dialogo simbolico con la scrittrice, di cui ricorre il centocinquantesimo anniversario della nascita.



In tanti hanno aderito all'iniziativa; personalità della cultura e della società civile nuorese, e non solo, hanno scritto le loro lettere a "Grassiedda": tra questi, Il compositore Roberto Piana, il giornalista Giacomo Mameli, lo studioso Franco Stefano Ruiu, Vanna Fois, Gianfranco Cambosu, Luigi Crisponi, Stefano Ferri, ma anche gli alunni della scuola primaria San Pietro. Lettere informali, lettere a un'amica, a una presenza quotidiana, che dal blog ora salgono sul palco del Festival Nuoro Jazz. Il musicista e compositore Gianpaolo Selloni con il quartetto Elikes ha già realizzato importanti produzioni tra musica e recitazione, prima tra tutte "I custodi del tempo", dedicata all'opera letteraria di Sergio Atzeni. Grazie alla collaborazione con Luciano Piras è scaturito uno spettacolo di un'ora e mezza che incontra Grazia Deledda riassumendo gli episodi più importanti della rubrica e creando nuovi spunti di dialogo per celebrare il centocinquantenario in una dimensione di confronto appassionata e sincera con la scrittrice sarda, premio Nobel per la letterattura nel 1926.



Nella foto: Elikes