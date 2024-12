29 agosto 2021 Cada dia: 29 agosto 1954



Primi passi del Turismo ad Alghero. Vladimir Raitz, un giornalista ebreo-russo scelse Alghero per organizzare dei viaggi aerei per portare clienti britannici. Raitz visitò nel 1953 gli unici alberghi presenti in città: La Lepanto, Las Tronas e La Margherita. Durante l’estate del 1954 firmò il primo contratto della stagione con Las Tronas; il secondo contratto fu siglato con la famiglia Masia, proprietaria dell’hotel Margherita ed il terzo con Lepanto Cecchini. A mos veure, a demà Primi passi del Turismo ad Alghero. Vladimir Raitz, un giornalista ebreo-russo scelse Alghero per organizzare dei viaggi aerei per portare clienti britannici. Raitz visitò nel 1953 gli unici alberghi presenti in città: La Lepanto, Las Tronas e La Margherita. Durante l’estate del 1954 firmò il primo contratto della stagione con Las Tronas; il secondo contratto fu siglato con la famiglia Masia, proprietaria dell’hotel Margherita ed il terzo con Lepanto Cecchini. A • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat