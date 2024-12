Cor 25 agosto 2021 Obra Cultural: Festes del 31 de agost Per l’occasione, arriverà ad Alghero una folta delegazione costituita da politici, tecnici, poeti, musicisti. Saranno tre giorni di intensa attività culturale e non solo, perché sono previsti incontri con le amministrazioni di Alghero e di Porto Torres nonché la sottoscrizione di un importante accordo di collaborazione tra il Parco Nazionale dell’Asinara e la Rete dei Parchi







L’appuntamento con “Poesia als parcs” si ripeterà venerdì 27 agosto 2021, alle ore 18.30, nell’incantevole spazio naturalistico delle “Prigionette” messo a disposizione dal Parco Naturale di Porto Conte. Questa volta i protagonisti saranno i poeti catalani Ester Formosa e Pau Vadell e il nostro poeta Antoni Canu per la parte algherese. Anche ad Alghero è previsto un inervento musicale da parte di Pau Roget e Biel Colomer. Le “Festes 31 de agost” si chiudono sabato 28 agosto 2021 con il seguente programma: h. 18.00 – Giardino del Museo del Corallo con la presentazione di un bellissimo libro intitolato “Anant i mirant”. Si tratta dei di canzoni algheresi cantate da Claudio Gabriel Sanna con dentro dei disegni realizzati da diversi pittori catalani che frequentano il Centre Experimental de les Arts di Jordi Aliguè e Anna Bellvehí. h. 19.00 – Inaugurazione della mostra delle opere pubblicate nel volume “Anant i mirant” nella galleria D’Arte Contemporanea “Bonaire” messa a disposizione dal pittore algherese Gianni Nieddu. h. 20.30 – Giardino della Villa Mosca (Via Gramsci) con il tradizionale concerto di canzoni algheresi a cura di Claudio Sanna e Rall Grup. ALGHERO - L’Obra Cultural de l’Alguer organizza, in collaborazione con la Diputació di Barcelona, il Parco Naturale di Porto Conte, il Parco Nazionale dell’Asinara, la Fondazione Alghero, il Comune di Alghero le tradizionali “Festes del 31 de agost”. Per l’occasione, arriverà ad Alghero una folta delegazione costituita da politici, tecnici, poeti, musicisti. La Diputació di Barcelona sarà rappresentata dal Deputato delegato agli Spazi naturali Josep Tarí; dal coordinatore degli Spazi naturali della provincia di Barcellona Jordi Padrós e dal responsabile della commissione bilaterale Diputació/OCA Xavier Roget. Saranno tre giorni di intensa attività culturale e non solo, perché sono previsti incontri con le amministrazioni di Alghero e di Porto Torres nonché la sottoscrizione di un importante accordo di collaborazione tra il Parco Nazionale dell’Asinara e la Rete dei Parchi naturali della Provincia di Barcellona, accordo già firmato l’anno scorso con il Parco Naturale di Porto Conte.Le iniziative culturali di contorno sono state programmate nel modo seguente: Giovedì 26 agosto 2021 – alle ore 18.30, nel giardino del Museo del Porto di Porto Torres ci sarà il solito incontro tra la poesia catalana e la poesia sardo/italiana che vedrà protagonisti i poeti Ester Formosa, Pau Vadell, Ignazio Chessa, Eugenio Cossu e Giovanni Oliva. Quest’anno la serata di poesia sarà impreziosita da un intervento musicale a opera dei giovane e talentuoso cantante catalano Pau Roget accompagnato dal musicista Biel Colomer.L’appuntamento con “Poesia als parcs” si ripeterà venerdì 27 agosto 2021, alle ore 18.30, nell’incantevole spazio naturalistico delle “Prigionette” messo a disposizione dal Parco Naturale di Porto Conte. Questa volta i protagonisti saranno i poeti catalani Ester Formosa e Pau Vadell e il nostro poeta Antoni Canu per la parte algherese. Anche ad Alghero è previsto un inervento musicale da parte di Pau Roget e Biel Colomer. Le “Festes 31 de agost” si chiudono sabato 28 agosto 2021 con il seguente programma: h. 18.00 – Giardino del Museo del Corallo con la presentazione di un bellissimo libro intitolato “Anant i mirant”. Si tratta dei di canzoni algheresi cantate da Claudio Gabriel Sanna con dentro dei disegni realizzati da diversi pittori catalani che frequentano il Centre Experimental de les Arts di Jordi Aliguè e Anna Bellvehí. h. 19.00 – Inaugurazione della mostra delle opere pubblicate nel volume “Anant i mirant” nella galleria D’Arte Contemporanea “Bonaire” messa a disposizione dal pittore algherese Gianni Nieddu. h. 20.30 – Giardino della Villa Mosca (Via Gramsci) con il tradizionale concerto di canzoni algheresi a cura di Claudio Sanna e Rall Grup. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat