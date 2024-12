S.A. 29 agosto 2021 Cade dalla finestra, grave minorenne a Sassari Una ragazza minorenne si è sporta da una finestra che affaccia su largo Sisini, ha perso l´equilibrio ed è precipitata sulla strada dopo un volo di sei metri



SASSARI - Grave incidente a Sassari nella pomeriggio di sabato. Una ragazza minorenne si è sporta da una finestra che affaccia su largo Sisini, ha perso l'equilibrio ed è precipitata sulla strada dopo un volo di sei metri.



I primi a soccorrerla sono stati dei clienti di un bar vicino al luogo in cui è precipitata. E' rimasta cosciente e trasportata al Santissima Annunziata. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sulle dinamiche dell'accaduto stanno indagano gli agenti della sezione Volanti della Questura di Sassari.



Solo qualche giorno fa, sempre a Sassari, un analogo episodio conclusosi con un tragico epilogo. Una bimba di due anni e mezzo è morta in ospedale dopo essere caduta dal terrazzino dell'appartamento al secondo piano di via Alghero, in cui viveva con i suoi familiari.