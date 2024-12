Cor 31 agosto 2021 Porto Cervo: scontro e auto in fiamme Illesi i cinque occupanti dei due mezzi, andati completamente distrutti dalle fiamme. Ai Vigili del fuoco il compito di spegnere l´incendio, mettere in sicurezza i veicoli per poi bonificare l´area dell´incidente



ARZACHENA - Intorno alle 23 circa nella notte tra lunedì e martedì, i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla Strada Provinciale 59, al bivio di Porto Cervo, per un incidente stradale. Dopo lo scontro, una delle due auto coinvolte ha preso fuoco: in poco tempo le fiamme si sono propagate ad entrambi i veicoli. Illesi i cinque occupanti dei due mezzi. Alla squadra il compito di spegnere l'incendio, mettere in sicurezza i veicoli per poi bonificare l'area dell'incidente. Sul posto la Polizia Stradale ed i Carabinieri di stanza a Porto Cervo.