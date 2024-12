S.A. 4 settembre 2021 Dal 20 settembre il Premio Dessì Sono state 321 le pubblicazioni presentate entro il termine del 15 giugno scorso, previsto dal regolamento di questa edizione: 197 per la narrativa e 124 per la poesia, con la consueta partecipazione delle principali case editrici nazionali



VILLACIDRO - Eugenio Baroncelli con "Libro di furti. 301 vite rubate alla mia" (Sellerio), Marco Belpoliti con "Pianura" (Einaudi) e Antonio Franchini con "Il vecchio lottatore e altri racconti postemingueiani", (NN Editore) per la sezione Narrativa; Franca Mancinelli con "Tutti gli occhi che ho aperto" (Marcos Y Marcos), Francesca Mazzotta con "Gli eroi sono partiti" (Passigli) e Alessandro Rivali con "La terra di Caino" (Mondadori) per la sezione Poesia: sono questi i finalisti del trentaseiesimo Premio "Giuseppe Dessì", in programma nell'abituale scorcio di fine settembre, dal 20 al 26, a Villacidro, la cittadina del Sud Sardegna che fu così importante nella vita e nell'opera dello scrittore (1909 – 1977) cui è intitolato il concorso letterario, e dove oggi ha sede la Fondazione Dessì che promuove l'iniziativa con l'Amministrazione Comunale.



Sono state 321 le pubblicazioni presentate entro il termine del 15 giugno scorso, previsto dal regolamento di questa edizione: 197 per la narrativa e 124 per la poesia, con la consueta partecipazione delle principali case editrici nazionali. Vagliate le opere, la giuria presieduta da Anna Dolfi (e composta da Duilio Caocci, Giuseppe Langella, Giuseppe Lupo, Luigi Mascheroni, Gino Ruozzi, Stefano Salis, Gigliola Sulis e dal presidente della Fondazione Dessì, Paolo Lusci) ha selezionato i tre finalisti di ciascuna delle due sezioni. Tra queste terzine gli stessi giurati avranno il compito di proclamare i vincitori nella cerimonia conclusiva del trentaseiesimo Premio Dessì, in programma sabato 25 settembre alle 18 in piazza Municipio; in palio, anche quest'anno, cinquemila euro per i primi di ciascuna sezione e millecinquecento per gli altri finalisti.



Nella stessa serata verranno assegnati anche gli altri due riconoscimenti abituali dell'appuntamento villacidrese: il Premio Speciale della Giuria (sempre dell'importo di cinquemila euro), che la commissione giudicatrice assegna a un autore o a un'opera di vario genere letterario, e il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna, che viene invece riconosciuto a un personaggio del panorama culturale, artistico o musicale per l'attività svolta nell'annualità di riferimento. Il primo, nel cui albo d'oro figurano personalità del calibro di Luigi Pintor, Sergio Zavoli, Alberto Bevilaqua, Arnoldo Foà, Francesco Cossiga, Marco Pannella, Piero Angela, Ascanio Celestini, Mogol, Philippe Daverio, Toni Servillo, Piera Degli Esposti, Salvatore Settis, Remo Bodei, Ernesto Ferrero, Claudio Magris e Luciano Canfora, quest'anno verrà consegnato alla scrittrice, saggista e sceneggiatrice Dacia Maraini. Va invece al compositore e pianista Nicola Piovani il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna, che nelle passate edizioni è stato riconosciuto a Vinicio Capossela, Giacomo Mameli, i Tenores di Neoneli, Carlo Ossola, Massimo Bray, Vittorino Andreoli, Ferruccio de Bortoli, Lina Bolzoni, Tullio Pericoli, Renata Colorni e Andrea Kerbaker.



Condotta da Neri Marcorè, con intermezzi musicali di Vanni Masala e Andrea Pisu, e letture affidate a Emilia Agnesa e Giacomo Casti, la cerimonia delle premiazioni – in sarà il momento culminante della consueta settimana culturale che da lunedì 20 a domenica 26 accompagnerà il Premio Dessì con un ricco e variegato cartellone di appuntamenti a Villacidro: presentazioni di libri, incontri con autori, spettacoli, concerti. Tra i protagonisti il giornalista Federico Rampini e la cantautrice Roberta Giallo con lo spettacolo "Morirete Cinesi"; Tullio Solenghi con il Nidi Ensemble nel recital musicale "Dio è morto e neanch'io mi sento tanto bene"; Marco Baliani con Cesare Chiacchiaretta alla fisarmonica e Giampaolo Bandini alla chitarra in "Rigoletto: la notte della maledizione"; Michele Mirabella che racconta Dante nello spettacolo "Ma misi me per l'alto mare" accompagnato dal Duo Mercadante; e, ancora, Gherardo Colombo intervistato sulla scorta dell'ultimo saggio dell'ex magistrato, "Anche per giocare servono le regole"; e poi il jazz del trombettista Fabrizio Bosso con il fisarmonicista Luciano Biondini, e per finire, il concerto fra jazz e musica mediterranea con la pianista Rita Marcotulli e il sassofonista Gavino Murgia.



È dunque un programma di tutto rispetto, quello allestito anche stavolta dalla Fondazione Dessì, nonostante le difficoltà del momento. «Per il secondo anno di seguito ci siamo trovati ad affrontare una situazione a cui non eravamo pronti», sottolinea il presidente Paolo Lusci: «Forti dell'esperienza maturata nel 2020, ci siamo dati da fare per onorare gli impegni statutari e condurre in porto la XXXVI edizione del Premio Dessì. Un grande lavoro di squadra che ha impegnato tutto il consiglio direttivo della Fondazione e i giurati del Premio che hanno svolto un lavoro di selezione egregio proponendo due terzine per la narrativa e la poesia di grande spessore. Siamo fiduciosi che la situazione rimanga sotto controllo. Siamo consapevoli che l'emergenza sanitaria ha penalizzato assai più di altri il settore della produzione di contenuti culturali. Anche per questo essere presenti l'ultima settimana di settembre e confermare "ostinatamente" il premio, riveste un'importanza particolare. Che sia ben augurale per tutti gli operatori del settore».