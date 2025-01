13 settembre 2021 Cada dia: 13 settembre 2020



Va in scena la 59ª edizione della mitica “Alghero – Scala Piccada”. L’impegno degli organizzati è sempre quello di restituire agli antichi fasti la “Alghero – Scala Piccada”, la regina delle cronoscalate automobilistiche in Sardegna e una delle gare più longeve e blasonate in Italia. La 59° edizione della sfida si è corsa lungo i tornanti in salita della statale 292 Nord Occidentale Sarda, principale via di collegamento tra Alghero e Villanova Monteleone: 6 chilometri e 285 metri tra scenari mozzafiato, panorami straordinari e curve estremamente impegnative. A mos veure, a demà Va in scena la 59ª edizione della mitica “Alghero – Scala Piccada”. L’impegno degli organizzati è sempre quello di restituire agli antichi fasti la “Alghero – Scala Piccada”, la regina delle cronoscalate automobilistiche in Sardegna e una delle gare più longeve e blasonate in Italia. La 59° edizione della sfida si è corsa lungo i tornanti in salita della statale 292 Nord Occidentale Sarda, principale via di collegamento tra Alghero e Villanova Monteleone: 6 chilometri e 285 metri tra scenari mozzafiato, panorami straordinari e curve estremamente impegnative. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat