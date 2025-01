S.A. 10 settembre 2021 Allerta meteo, voli dirottati ad Alghero Una nuova bomba d´acqua si è abbattuta nel primo pomeriggio su Cagliari. Due voli sono già dirottati ad Alghero: i collegamenti con Bergamo e Roma Ciampino. Proroga allerta sino alla mezzanotte di sabato



ALGHERO - E' ancora maltempo in Sardegna. Dopo le piogge della notte scorsa, una nuova bomba d'acqua si è abbattuta nel primo pomeriggio su Cagliari.



Disagi nella viabilità stradale ma anche in quella aerea. Due voli sono già dirottati ad Alghero: i collegamenti con Bergamo e Roma Ciampino, entrambi della compagnia Ryanair.



A Sassari l'hub vaccinale si è allagato e i vaccini si sono fermati per tutta la giornata, si recupereranno domenica. Intanto aalla Protezione civile regionale è intanto arrivata la proroga dell'allerta meteo gialla sino alla mezzanotte di domani, sabato 11 settembre.