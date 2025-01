Cor 15 settembre 2021 Alghero: 39 Covid+ e 5 ricoveri Importante calo dei contagi su base territoriale nella città di Alghero. -19 rispetto all´ultimo dato della scorsa settimana, con 13 persone in quarantena e 5 algheresi che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere



ALGHERO - Importante calo dei positivi nella città di Alghero. Appena 39 quelli accertati nell'ultimo aggiornamento dell'Ats comunicato alle autorità sanitarie datato 14 settembre 2021. -19 rispetto all'ultimo dato della scorsa settimana, con 13 persone in quarantena e 5 algheresi che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere. Continua intanto la campagna vaccinale presso l'hub territoriale del Mariotti, come prosegue la campagna di sensibilizzazione per intercettare il maggior numero di anziani e giovani da sottoporre ai vaccini. Tutte le attenzioni sono così puntate al rientro in classe della popolazione scolastica ed alle misure di prevenzione adottate.