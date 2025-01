Cor 18 settembre 2021 Culture festival: due giorni di jazz Un weekend di grande jazz a Santu Lussurgiu (sabato 18) e Sanluri (domenica 19 settembre) con il Massimo Trio e l´omaggio a Cluade Bolling dei maestri del Teatro Lirico di Cagliari. Nuovo fine settimana di grandi concerti per culturefestival 2021, il festival internazionale di jazz organizzato dall’associazione SardiniaPro Arte fondata e diretta dal musicista Simone Pittau



SANTU LUSSURGIU - Sabato 18 settembre appuntamento a Santu Lussurgiu con Massimo Trio, formazione composta da tre grandi artisti sardi: Massimo Carboni al sax, Massimo Ferra alla chitarra e Massimo Tore al contrabbasso. Tre musicisti dallo straordinario curriculum che vantano collaborazioni con grandi festival e artisti internazionali. Dopo decenni di studio ed esperienza, ai live affiancano l’attività didattica al Conservatorio di Cagliari e Sassari e in vari seminari e scuole di musica. Appuntamento con un concerto di standard e improvvisazioni jazz a partire dalle 20.30 al ristorante Bella Vista.



Domenica 19 settembre culturefestival si sposta invece a Sanluri per “Suite for Flute and Jazz trio”, concerto con Stefania Bandino ai flauti, Francesca Pittau al piano, Pierpaolo Strinna alla batteria e Sandro Fontoni al contrabbasso. Un ensemble composto da quattro professori d’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. La Jazz Suite è una composizione "crossover" del pianista e compositore jazz Claude Bolling. Si comincia alle 21 al Teatro Comunale-Parco S'Arei.



La composizione, originariamente scritta nel 1973, è una suite in sette movimenti, scritta per un flauto classico e un trio jazz con pianoforte (pianoforte, contrabbasso e batteria). La suite è stata registrata nel 1975 da Bolling, dal flautista classico Jean-Pierre Rampal, dal bassista Max Hédiguer e dal batterista Marcel Sabiani, e originariamente pubblicata come album LP da CBS Masterworks Records e Columbia Masterworks. Negli Stati Uniti, l'album è stato nominato nel 1975 per un Grammy Award per la migliore interpretazione di musica da camera. Il culturefestival proseguirà poi in autunno, tra ottobre e novembre, con un serie di grandi concerti internazionali a Mogoro, con la Mike Stern-Bill Evans Band, con il batterista Dave Weckl e il Kenny Garrett Quintet. Il mese di dicembre, infine, sarà dedicato a una fitta serie di concerti rivolti ai ragazzi e alle ragazze iscritti agli Istituti comprensivi di Sanluri e Mogoro.