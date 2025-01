S.A. 20 settembre 2021 Tennis Tavolo: Poma e Pinna sul podio di Terni Tennistavolo Sassari: Marco Poma arriva sino alla semifinale nel Torneo assoluto di Terni – Terzo posto anche per Laura Pinna nelle Giornate Rosa



SASSARI - Fine settimana ricco di soddisfazioni per il Tennistavolo Sassari che ha partecipato con alcuni suoi atleti ai tornei che si sono svolti nell'impianto "Aldo De Santis" di Terni. Nel primo Torneo nazionale assoluto exploit di Marco Poma, numero 26 del ranking del torneo, che dopo aver vinto il suo girone è arrivato sino alle semifinali sconfiggendo avversari quotati come Matteo Gualdi del Tennistavolo Genova, numero 5 del tabellone, con uno spettacolare 3-2, vincendo i propri set 11-8, 14-12 e 11-6.



Marco Poma ha poi perso la semifinale per 3-0 contro Daniele Pinto delle Fiamme Azzurre che ha conquistato il gradino più alto del podio. Premiato anche un altro pongista del club sassarese: Adebayo Ashimiyu, che ha battuto Cristian Mellino e Matteo Cerza arrivando sino ai quarti di finale dove è stato sconfitto dal quotatissimo Paolo Bisi, numero 3 del tabellone.



Per le Giornate Rosa, nella 5^ categoria, ancora prestazioni molto buone per la giovanissima Laura Pinna. L'atleta del Tennistavolo Sassari è approdata sino alla semifinale dove è stata sconfitta da Maria Apicella. La sassarese ha reso la vita durissima all'esponente del Club Edera Amicis che ha poi vinto la medaglia d'oro: 3-1 con set molto tirati (8-11, 11-7, 9-11, 7-11). Laura Pinna si è classificata così per la 4^ categoria dove ha giocato anche un'altra pongista del Tennis Club Sassari, Martina Bonomo, che ha superato il girone mettendo in mostra notevoli miglioramenti, ma si è fermata agli ottavi.



Nella foto: Marco Poma