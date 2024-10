S.A. 3 ottobre 2021 Sipario ai Mondiali Weelchair: Olanda pigliatutto Oggi è arrivato anche il successo nel torneo maschile, con gli orange che hanno superato 2-0 la Spagna. Tra gli Junior, la vittoria è andata al Giappone, che ha superato la Gran Bretagna nel doppio finale



ALGHERO - E' l'anno dell'Olanda. Dopo le vittorie nelle categorie Women e Quad, oggi è arrivato anche il successo nel torneo maschile, con gli orange che hanno superato 2-0 la Spagna. Una sfida non semplice, contro la grinta iberica, che ha cercato di rovinare la festa agli olandesi nell'edizione 2021 della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair tennis, i campionati del mondo di tennis in carrozzina, che si sono conclusi oggi sui campi del Resort Baia di Conte, ad Alghero.



Nel primo singolare, è partito meglio Daniel Caverzaschi, che si è issato fino al 5-3 e servizio a sua disposizione. Ma da li in poi, è salito in cattedra Ruben Spaargaren, che ha rimontato fino a portare il primo set al tie-break, vinto 7-2. Nel secondo, lo spagnolo ha imbrigliato meglio il suo avversario, pareggiando i conti per 6-3. Nel set decisivo, il tennista orange ha ritrovato la misura dei colpi, regolando Caverzaschi per 6-2. Nel secondo match, Martin De la Puente è sembrato essere in grado di pareggiare i conti e rimandare tutto al doppio decisivo. Lo spagnolo si è infatti aggiudicato il primo set per 6-4, mentre l'avversario, Tom Egberink, ha chiesto il toilette-break e poi ha dovuto ricorrere al medico per un inizio di colpo di sole.



A quel punto, cappellino in testa e bibite zuccherate per lui. Da li in poi, lentamente, l'olandese ha ricominciato a prendere confidenza col campo, fino a surclassare l'iberico con un 6-3 6-2 che ha dato il secondo punto e la vittoria all'Olanda. Terzo posto per l'Argentina, che ha avuto la meglio sul Giappone. Nel girone per i posti dal 13esimo al 15esimo posto, l'Italia ha perso 2-1 al doppio decisivo contro il Belgio, chiudendo così al 14esimo posto. Tra gli Junior, la vittoria è andata al Giappone, che ha superato la Gran Bretagna nel doppio finale.



Nella foto: il podio maschile