Cor 4 ottobre 2021 A Maristella l´acqua ritorna potabile Revocata l´ordinanza sindacale dello scorso 13 settembre. A Maristella l´acqua potrà essere destinata quale bevanda per il consumo diretto, le anali dell´ars confermano il rientro dei parametri



Ats, ha revocato il divieto. ALGHERO - Revocata l'ordinanza che perdurava dallo scorso 13 settembre 2021 [ LEGGI ]. Il divieto di utilizzo dell’acqua di rete, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, alle utenze ricomprese nella borgata di Maristella nonché a quelle servite dalla stessa condotta idrica (tutto il comprensorio di Porto Conte e l'agro) era stato deciso per la presenza oltre i limiti consentiti dei nitriti. Questa mattina il sindaco di Alghero, Mario Conoci, considerati i nuovi campionamenti dell', ha revocato il divieto.