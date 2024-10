G.P. 5 ottobre 2021 Meteo impazzito: grandinata in Gallura Grandinata preoccupante in Gallura: chicchi che superano i 6 cm di diametro. Meteo estremo in Sardegna per i cambiamenti climatici



GALLURA – Ha colto tutti di sorpresa, in Costa Smeralda, La Maddalena, Olbia l’improvviso temporale di fortissima intensità che si è abbattuto nel pomeriggio di oggi proveniente dalla Gallura interna. Era un pomeriggio caldo ed estivo, ma ecco che d’improvviso scoppia temporale, si presenta piuttosto fragoroso, con un’insolita quantità di tuoni e fulmini. Dal cielo non cade solo pioggia, ma anche grandine via via sempre più grossa, sino a raggiungere i 6 cm di diametro.



È stata graziata la città di Olbia, dove i danni sarebbero stati veramente ingenti, mentre danni notevoli sono stati riscontrati nelle campagne. Temporale che ha causato in alcune località vero proprio nubifragio con grandine, mentre nella periferia della città di Olbia, si sono verificate grandinate di dimensioni inaudite, abbiamo fotografie con chicchi che superano i 6 cm di diametro.



Non è la prima volta che Sardegna succedono eventi meteo del genere, tuttavia, per effetto dei tangibili, anche qui, cambiamenti climatici, anche nell’Isola si potrebbero verificare con maggior frequenza tali eventi meteo, che sono cagionevoli di danni soprattutto alla vegetazione agli autoveicoli. Si ricorda alla fine di ottobre del 2018, grandinate devastanti si ebbero nel Nord della Sardegna, eppure la temperatura al suolo non era eccessivamente elevata. Fu colpita particolarmente la città di Alghero.