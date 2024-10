S.A. 6 ottobre 2021 Riapre il Jazzino: c´è Billy Hart Un ricco programma sino a dicembre con oltre 40 concerti programma tra il Vecchio Mulino di Sassari, il Poco Loco di Alghero e il Jazzino di Cagliari ma anche inediti palcoscenici, come la Biblioteca Satta di Nuoro



CAGLIARI - Sarà il batterista Billy Hart, uno dei grandi padri del jazz, con il suo quartetto stellare formato oltre che dai suoi musicisti prediletti Mark Turner al sassofono e Ben Street al contrabbasso (allievo ed erede dei grandi Buster Williams e Miroslav Vitous), anche da un ospite d'eccezione come il talentuoso pianista Ethan Iverson (già membro del trio Bad Plus) ad inaugurare la nuova stagione del Jazzino di Cagliari.



Un ricco programma dal 7 ottobre all'11 dicembre con ospiti del calibro di George Cables e Billy Hart, Shaun Martin, Eli Degibri, la cantante Lucy Woodward, Gavino Murgia in trio con Nguyên Lê e Jarrod Cagwin, la Sardica Orchestra di Paolo Nonnis in “Stan Kenton Legacy” e i sorprendenti House of Waters. Sotto i riflettori otto ensembles di rilievo internazionale con progetti interessanti e originali, in tournée tra il Vecchio Mulino di Sassari, il Poco Loco di Alghero e il Jazzino di Cagliari ma anche inediti palcoscenici, come la Biblioteca Satta di Nuoro.



Riflettori puntati sul Billy Hart Quartet – feat. Ethan Iverson giovedì 7 ottobre alle 20.30 al Vecchio Mulino di Sassari, venerdì 8 ottobre alle 20.30 alla Biblioteca Satta di Nuoro e infine sabato 9 ottobre alle 19 e alle 21.30 al Jazzino di Cagliari: sul palco insieme al celebre batterista Billy Hart, classe 1940, con all'attivo una intensa carriera iniziata negli Anni '60 accanto alle stelle del jazz, Mark Turner al sassofono, Ben Street, allievo di Buster Williams e Miroslav Vitous, al contrabbasso e Ethan Iverson, già membro del trio Bad Plus, al pianoforte. Billy Hart, dopo gli esordi R&B con Otis Redding e Sam & Dave, è approdato alla musica improvvisata: ha suonato con artisti come Wes Montgomery, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Stan Getz, Miles Davis, Oscar Peterson, John Scofield, Lee Konitz e Chick Corea. Sbarca nell'Isola con il suo quartetto, con il quale, dopo “All Our Reasons” ha inciso nel 2014 “One is the Other”, che John Fordham ha definito “superbo” sul “Guardian”, sottolineandone la ricchezza di riferimenti alla storia del jazz.



Nella foto: Billy Hart con il suo quartetto