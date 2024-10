S.A. 6 ottobre 2021 A Sassari concerto della pianista Coco Docente di pianoforte del Canepa Simona Coco collabora con importanti solisti e con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Appuntamento questa sera in Sala Sassu



SASSARI - Prosegue nella Sala Sassu la stagione musicale "I mercoledì del Conservatorio" organizzata dal Conservatorio Canepa di Sassari. Il cartellone di venti appuntamenti proseguirà sino al 27 ottobre. Mercoledì 6 ottobre alle 20 sul palco salirà la pianista Simona Coco con un programma di musiche di: Debussy, Liszt, Mozart. Docente di pianoforte del Canepa Simona Coco collabora con importanti solisti e con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Ha registrato per Rai 3, SKY, BD Records, The House of Glass, Holywood e Siena Jazz. L'ingresso al concerto è gratuito ma consentito solo con green pass o tampone negativo effettuato entro e non oltre le ultime 48 ore.



Nella foto: l'artista Simona Coco