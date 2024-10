Cor 6 ottobre 2021 Tonino Alfonso irruzione a Porta Terra Attimi di tensione martedì sera nella sede istituzionale di sindaco e giunta in comune ad Alghero. Il poliedrico artista ha protestato con veemenza, rischiando lo scontro con Mario Conoci







Nella foto: Tonino Alfonso ALGHERO - All'origine di tutto ci sarebbe la mancata installazione dell'opera in resina e creta contro i femminicidi nella centrale Piazza Sulis di Alghero [ LEGGI ]. Così Tonino Alfonso ha fatto irruzione martedì sera nella sede istituzionale di sindaco e giunta in comune ad Alghero. Parole forti, facce tirate e grande nervosismo, col poliedrico artista algherese che ha protestato con veemenza e determinazione, rischiando lo scontro con Mario Conoci. Alfonso non è nuovo a plateali prese di posizione e pubbliche proteste, anche e soprattutto contro i politici e amministratori pubblici di enti e aziende: sempre la mancata esposizione dell'opera contro il femminicidio donata alla città di Alghero fin dal 2019 aveva determinato forti tensioni anche in passato.Nella foto: Tonino Alfonso