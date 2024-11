Cor 9 ottobre 2021 Hashish e marijuana: arresto ad Arzachena I militari stavano attuando un normale posto di controllo, quando una volta fermato il giovane alla guida della propria auto lo hanno visto visibilmente nervoso ed elusivo. Hanno così proceduto alla perquisizione personale e veicolare



OLBIA - I carabinieri della stazione di Arzachena, durante un servizio coordinato di controllo del territorio, nella serata di ieri hanno proceduto all’arresto di un 24enne incensurato per detenzione ai fini di spaccio. I militari stavano attuando un normale posto di controllo, quando una volta fermato il giovane alla guida della propria auto lo hanno visto visibilmente nervoso ed elusivo. Hanno così proceduto alla perquisizione personale e veicolare, rinvenendo 21 grammi di marijuana. Presso il domicilio dell’arzachenese sono stati successivamente rinvenuti 14 grammi di hashish e 312 di marijuana, un bilancino di precisione e 1.755 euro in contanti, provento dell’illecito. Il tutto è stato posto sotto sequestro. Il giovane è attualmente ristretto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della convalida.