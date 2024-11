S.A. 13 ottobre 2021 Food and beverage: corso in Confcommercio Le lezioni online promosse dalla Confcommercio di Sassari si terranno nella fascia oraria pomeridiana, per quattro giorni alla settimana, dal lunedì al giovedì con obbligo di frequenza



SASSARI - Confcommercio promuove un nuovo corso online sulkla "Somministrazione e vendita di alimenti e bevande". L'attività didattica, curata da docenti che vantano una significativa esperienza sul campo, si svolgerà in fad, modalità sincrona, mediante apposita piattaforma tecnologica, in modo da consentire il regolare svolgimento delle lezioni nel rispetto delle prescrizioni cogenti tese ad arginare l’emergenza pandemica, senza rinunciare alle necessarie forme di interazione e confronto all’interno dell’aula virtuale.



Le lezioni si terranno nella fascia oraria pomeridiana, per quattro giorni alla settimana, dal lunedì al giovedì con obbligo di frequenza. Il corso è riconosciuto dall’Assessorato Regionale del Lavoro ed è rivolto a tutti coloro che desiderano ottenere l’abilitazione necessaria per rilevare o comunque gestire in proprio un’attività commerciale nel settore alimentare o un pubblico esercizio.



Il titolo abilitante rilasciato dalla Regione consente infatti di intraprendere una molteplicità di attività economiche nel comparto del “food and beverage”: rivendite di generi alimentari, negozi di prossimità o vicinato, market, commercio di pane e dolciumi, botteghe della carne, prodotti ittici, ortofrutta, enoteche, negozi di liquori e bibite da asporto, punti vendita di prodotti tipici, esercizi specializzati per soggetti con intolleranze alimentari o che seguono diete particolari, street food, bar e caffetterie, birrerie, vinerie, ristoranti, osterie, pizzerie, spaghetterie, griglierie, bistrot, aziende che effettuano la somministrazione congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago (discoteche, night club, ecc.).



Il corso è particolarmente indicato per tutti coloro che desiderano intraprendere un’attività imprenditoriale nel comparto del terziario di mercato o devono provvedere alla regolarizzazione della loro posizione professionale anche al fine di consentire il ricambio generazionale o il subentro in esercizi preesistenti. Trattandosi di un'attività formativa a numero chiuso, gli interessati sono invitati a contattare, quanto prima, gli uffici centrali o territoriali della Confcommercio: tel. 079.2599500 (Sassari), 0789.23994 (Olbia), 079.630539 (Tempio Pausania), 079.951867 (Alghero) – e-mail info@performasardegna.it.