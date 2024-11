Cor 14 ottobre 2021 Controllo malattie: Nieddu nel comitato nazionale La nomina è stata formalizzata dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni nel corso della seduta del 6 ottobre ed è stata ratificata dalla stessa Conferenza delle Regioni nella giornata di ieri



CAGLIARI - L'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, è entrato a far parte del Comitato strategico del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM). La nomina è stata formalizzata dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni nel corso della seduta del 6 ottobre ed è stata ratificata dalla stessa Conferenza delle Regioni nella giornata di ieri.



Del Comitato, presieduto dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, fanno parte, oltre all'assessore Nieddu, anche gli assessori della Sanità della Regione Emilia Romagna e della Provincia Autonoma di Trento e vede la partecipazione del Segretario generale del ministero della Salute, di un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile, del direttore operativo del CCM, dei presidenti dell'Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio superiore di Sanità, nonché di un rappresentante del Ministero degli Esteri.



Il Centro nazione per la prevenzione e il controllo delle malattie, istituito nel 2004, è lo strumento tecnico-scientifico per la prevenzione sanitaria che funge da trait d’union tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province autonome. Parole di soddisfazione da parte dell'assessore Nieddu: «Ringrazio i colleghi assessori delle altre Regioni per la fiducia. Un risultato che premia il nostro lavoro in Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, dove la Sardegna non ha mai fatto mancare il proprio impegno e contributo, specie nel corso di questa pandemia che per tutti ha rappresentato la prova e l'impegno più difficili».