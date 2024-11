Cor 15 ottobre 2021 Alghero: schianto in via Marconi Violento impatto. All´origine del sinistro una mancata precedenza. Due feriti trasportati d´urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Civile. Sul posto 118, Vigili del fuoco e agenti della Polizia locale



ALGHERO - Incidente stradale nel pomeriggio odierno in prossimità dell'incrocio tra Via Marconi e Via Vittorio Veneto. All'origine del sinistro, con tutta probabilità, una mancata precedenza risultata fatale. Due i feriti, trasportati d'urgenza presso il locale Pronto soccorso dell'ospedale Civile di via Don Minzoni. Sul posto i sanitari del 118 con due autoambulanze, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale.