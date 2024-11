Cor 18 ottobre 2021 Nell´ex Carcere 17 posti letto, borgate agitate Apre il Rifugio di Mare di Punta Giglio

L´ex batteria di Punta Giglio verso l´apertura

di Punta Giglio verso l´apertura Porticciolo, nell´ex carcere l’ ostello del Parco

del Parco Pirisi (Dem): Basta varianti, subito i piani Non è ancora iscritta all´ordine del giorno del Consiglio, ma la delibera sul cambio di destinazione d´uso dell´ex Carcere di Porticciolo agita le borgate. Il progetto del Parco di Porto Conte prevede una Casa per Ferie con annesso Emporio







Il progetto definitivo di riqualificazione dell'immobile storico, redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall’Arch. Beraldo Roberto, l'Arch. Floris Giovannangela, Ing. Catta Sandro e Arch. Govoni Stefano, prevede la realizzazione di 17 posti letto - sei camere e un bilocale - e l'Emporio del Parco con ingresso indipendente. Dall’atrio di ingresso la soluzione proposta prevede quattro percorsi: l'accesso alla zona ristoro e somministrazione alimenti e bevande verso l’ala ovest; la sala ristoro che all’occorrenza potrà ospitare gli eventi di promozione dei prodotti certificati del parco ed eventi formativi di educazione ambientale; gli accessi alla zona servizi verso l’ala sud e l'ala ovest, attraverso le originarie porta e grata delle celle-dormitorio.



Anche il capogruppo del Partito democratico, il consigliere Mimmo Pirisi, ha già espresso grandi perplessità sul cambio di destinazione d'uso dell'immobile, ancora di proprietà della Regione ma concesso in comodato d’uso gratuito all’Azienda Speciale Parco di Porto Conte fino al 2032. Il complesso (1.416 mq.) si compone di due distinti corpi di fabbrica su due livelli, il corpo principale di forma rettangolare e un corpo secondario più basso di pertinenza delle funzioni principali della colonia penale, il tutto racchiuso da una alta recinzione che delimita un cortile interno al quale si accede da un ampio ingresso collocato lungo il muro di cinta. ALGHERO - Nei giorni in cui apre ufficialmente il Rifugio di Mare sulla falesia di Punta Giglio [ IMMAGINI ], è un nuovo intervento voluto da Casa Gioiosa - il progetto di riqualificazione dell'ex diramazione carceraria di Porticciolo - ad agitare le borgate algheresi. Non è ancora iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Alghero (lo sarà a brevissimo), che la delibera sul cambio di destinazione d'uso dell'ex Carcere da "direzionale, commerciale e socio-sanitaria” a "casa per ferie" non fa dormire sonni tranquilli agli abitanti delle storiche borgate della bonifica, da Maristella a Santa Maria La Palma.Il progetto definitivo di riqualificazione dell'immobile storico, redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall’Arch. Beraldo Roberto, l'Arch. Floris Giovannangela, Ing. Catta Sandro e Arch. Govoni Stefano, prevede la realizzazione di 17 posti letto - sei camere e un bilocale - e l'Emporio del Parco con ingresso indipendente. Dall’atrio di ingresso la soluzione proposta prevede quattro percorsi: l'accesso alla zona ristoro e somministrazione alimenti e bevande verso l’ala ovest; la sala ristoro che all’occorrenza potrà ospitare gli eventi di promozione dei prodotti certificati del parco ed eventi formativi di educazione ambientale; gli accessi alla zona servizi verso l’ala sud e l'ala ovest, attraverso le originarie porta e grata delle celle-dormitorio.Anche il capogruppo del Partito democratico, il consigliere Mimmo Pirisi, ha già espresso grandi perplessità sul cambio di destinazione d'uso dell'immobile, ancora di proprietà della Regione ma concesso in comodato d’uso gratuito all’Azienda Speciale Parco di Porto Conte fino al 2032. Il complesso (1.416 mq.) si compone di due distinti corpi di fabbrica su due livelli, il corpo principale di forma rettangolare e un corpo secondario più basso di pertinenza delle funzioni principali della colonia penale, il tutto racchiuso da una alta recinzione che delimita un cortile interno al quale si accede da un ampio ingresso collocato lungo il muro di cinta.