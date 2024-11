23 ottobre 2021 Cada dia: 23 ottobre 1640



Muore Ambrogio Machin che fu frate mercedario e Vescovo di Alghero. Nacque ad Alghero nel 1580 e morì a Cagliari il 23 ottobre 1640. Nato da famiglia di origine catalana, studiò ad Alghero e poi a Cagliari dove divenne frate della redenzione nel convento di Bonaria. Ottenuto il permesso, si recò in Aragona dove si laureò in teologia scolastica, materia che insegnò per molti anni. Lasciato l'insegnamento, nel 1621 fu nominato vescovo di Alghero. Sei anni più tardi il papa Urbano VIII gli affidava la sede arcivescovile di Cagliari.