35enne deceduto: Schianto sulla 554

CAGLIARI - Terribile incidente nella nuova strada statale 554 bis all'altezza del km 25, 500, dove per cause ancora da accertare due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro. Gli operatori giunti sul posto hanno delimitato l'area e provveduto ad estrarre entrambi i conducenti dai veicoli coinvolti, affidati ai sanitari inviati dal 118: un quarantacinquenne che si trovava alla guida di una Fiat Grande Punto è risultato in gravi condizioni, trasportato in ospedale in codice rosso, per il conducente di un Alfa Romeo 147 di 35 anni, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, non c'è stato nulla fare purtroppo il medico del 118 non ha potuto che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i Militari del nucleo Radiomobile del Comando Stazione Carabinieri di Quartu Sant'Elena per gli accertamenti e i rilievi di legge.