Cor 7 novembre 2021 Frontale a Quartu: due feriti all´alba L´incidente all´altezza del quartiere Margine Rosso, nel territorio del comune di Quartu Sant´Elena. Gli agenti hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, trasportati al pronto soccorso



QUARTU - Terribile schianto all'alba. Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di cagliari è intervenuta intorno alle 6 di questa mattina sulla litoranea di Viale Leonardo Da Vinci (SP17), all'altezza del quartiere Margine Rosso, nel territorio del comune di Quartu Sant'Elena, per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale.



Gli agenti hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, soccorsi dal personale sanitario delle ambulanze inviate dal 118, trasportati in ospedale uno in codice giallo e uno ferito lievemente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Quartu Sant'Elena per gli accertamenti e i rilievi di legge.