Riparte il tour dei Tazenda

SELARGIUS - Serate d’autunno, nuove occasioni per raccontare in musica. Occasioni per continuare a raccontare Àntìstasis, ultima fortunata e intensa fatica dei Tazenda, espressione densa del loro sentito e del loro sentire che germogliata nel post pandemia oggi si regala al grande pubblico dell’Isola in versione teatrale. I Tazenda (Nicola Nite, Gigi Camedda e Gino Marielli) sono soprattutto pronti - questa è la vera grande attesa e straordinaria novità - a riabbracciare la loro gente, i loro appassionati fan, in una serie di concerti indoor con le strutture al 100% della capienza: una novità che sa di piena rinascita, di ritorno alla normalità, di gioia della totale condivisione dell’emozione e dello spettacolo.



Si parte sabato 20 novembre da Selargius, Teatro Si’e Boi. Innovazione e tradizione si fonderanno armonicamente insieme danzando delicatamente fra passato e presente della storica band isolana. Parola d’ordine: empatia, rimodulata sulle frequenze del presente volte a impreziosire senza mai perdere di vista intento e identità del gruppo, con la canzone costantemente al centro della proposta concerto e il format del cantare in sardo e in italiano a rappresentare una peculiarità unica e inimitabile.



I brani di Àntìstasis saranno primi attori sulla scena ed in scaletta, accompagnati e intervallati da vere e proprie perle (Nanneddu Meu, Domo Mia cantata con Eros Ramazzoti, Spunta la Luna dal Monte cantata con Pierangelo Bertoli, Mamoiada, No poto riposare) utili a ripercorrere a ritroso il percorso di una delle band più importanti di Sardegna e d’Italia resa immortale dall’indimenticabile voce di Andrea Parodi. Una curiosità per cultori e appassionati: il concerto si aprirà con l’esecuzione del brano Perdera o Costera?, brano tratto dall’ultimo brano di inediti (“88”, anno 2012)pubblicato prima di Àntìstasis. Una canzone che parla di scelte da fare, dei bivi della vita, del valore che lo scegliere l’una o l’altra ha nello scorrere della vita. Singolare che il tour continui e al contempo si apra in questa sua versione indoor proprio con questa canzone, risalente ai Tazenda di Beppe Dettori.



