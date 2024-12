S.A. 14 novembre 2021 Maltempo, bomba d´acqua nel Sud Sardegna Allerta meteo da gialla ad arancione: nuovo bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Lunedì scuole chiuse a Cagliari: L'ordinanza è stata emanata per consentire le verifiche sulla sicurezza degli stabili scolastici



CAGLIARI - Passa da gialla ad arancione l'allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale per l'ondata di maltempo piombata sul Sud della Sardegna.



Lunedì scuole chiuse a Cagliari. Dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta sul Cagliaritano il sindaco del capoluogo Paolo Truzzu ha disposto la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per domani lunedì 15 novembre. L'ordinanza è stata emanata per consentire le verifiche sulla sicurezza degli stabili scolastici dopo le incessanti piogge che hanno creato disagi e allagamenti in città.