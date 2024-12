S.A. 15 novembre 2021 Covid sotto controllo ad Alghero Sono quattro i cittadini algheresi positivi in più rispetto all´ultimo report. Invariato il numero delle persone ricoverate in ospedale che restano due. Quasi raddoppiate, invece, le quarantene che sono passate da 7 a 13



ALGHERO - Situazione sotto controllo ad Alghero nell'andamento della pandemia. In città nel report dello scorso giovedì i positivi al Covid erano 14; quattro in più rispetto all'ultimo dato.



Invariato il numero delle persone ricoverate in ospedale che restano due. Quasi raddoppiate, invece, le quarantene che sono passate da 7 a 13. Nei giorni scorsi aveva preoccupato la notizia diffusa dal Quotidiano di Alghero sulla presenza di due alunni risultati positivi al Covid 19 e al ritorno temporaneo con la didattica a distanza delle due rispettive classi, una al Liceo Scientifico ed una al Tecnico sportivo.



Intanto dall'ultimo monitoraggio della Cabina di Regia emerge la Sardegna resta tra le regioni nelle quali l'incidenza dei casi di Covid-19 è tra le più basse del Paese: 32,3 casi per 100mila abitanti, quindi sotto la soglia dei 50 casi. Al contrario, l'indice Rt nazionale è salito a 1,21 contro l'1,15 della settimana precedente.



Nella foto: l'hub vaccinale Mariotti di Alghero