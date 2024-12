Cor 19 novembre 2021 Disagi acqua a Porto Torres: autobotte in via Mare Disagi acqua in via Mare, disponibile autobotte per privati ed esercizi pubblici. L´autobotte sarà disponibile fino al rientro dei parametri nella normalità. Il disagio riguarda il tratto tra la Torre Aragonese e la rotatoria di ingresso alla Capitaneria



PORTO TORRES - Da oggi, e per tutti i giorni dalle 15 alle 17, in via Mare sarà disponibile un'autobotte di Abbanoa. Il servizio è rivolto alle abitazioni private e ai pubblici esercizi interessati dall'ordinanza emanata lo scorso 4 novembre per limitare l'uso dell'acqua. L'autobotte sarà disponibile fino al rientro dei parametri nella normalità. Il disagio riguarda il tratto tra la Torre Aragonese e la rotatoria di ingresso alla Capitaneria: nelle utenze di questa strada non può essere usata come bevanda o per la preparazione degli alimenti ma solo per gli usi igienici. Il provvedimento era stato adottato a seguito di analisi chimiche effettuate da ATS nella nicchia esterna di via Mare che hanno evidenziato la non conformità alla legge per il parametro "torbidità".