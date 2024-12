S.A. 24 novembre 2021 George Cables a Cagliari, Nuoro e Sassari George Cables - Piero Odorici Quartet in concerto venerdì 26 novembre per un doppio set al Jazzino di Cagliari, sabato 27 novembre alla Biblioteca Satta di Nuoro e domenica 28 novembre al Vecchio Mulino di Sassari



CAGLIARI - Nell'Isola sotto le insegne del Jazz Club Network – Autumn 2021 organizzato dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con Sardegna Concerti l'attesissimo George Cables - Piero Odorici Quartet in concerto venerdì 26 novembre alle 19 e alle 22 per un doppio set al Jazzino di Cagliari, sabato 27 novembre alle 20.30 alla Biblioteca Satta di Nuoro e domenica 28 novembre alle 22.30 al Vecchio Mulino di Sassari.



Sul palco insieme al leggendario pianista americano George Cables (classe 1944), con il suo tocco elegante e percussivo, l'elegante fraseggio, un'anima blues e unìinesaribile vena compositiva, Piero Odorici al sax tenore e al sax soprano, Darryl Hall al basso e Jerome Jennings alle percussioni per un viaggio tra avvincenti territori sonori con uno dei maestri del modern jazz.



Affascinato dalla musica di Miles Davies e John Coltrane, George Cables ha scelto la libertà d'espressione e le note improvvisate collaborando, dopo gli esordi con The Jazz Samaritans, con artisti del calibro di Joe Henderson, Roy Haynes, Max Roach, Art Blakey, Sonny Rollins, Freddie Hubbard, Sarah Vaughn, Art Pepper, Bobby Hutcherson e Dizzy Gillespie. Venti album come leader, da “Cables' Vision” e “Cables' Fables” a “In Good Company” al recente “Too close for comfort”, oltre alle innumerevoli incisioni, Cables porta in Sardegna il nuovo progetto con Piero Odorici, in un dialogo tra piano e sax.



Nella foto: George Cables