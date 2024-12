Cor 25 novembre 2021 Scuola di Formazione ad Alghero: sabato presentazione La Scuola avrà inizio nel mese di dicembre prossimo e si concluderà nel giugno 2022. Tra i partners istituzionali la Regione, il Comune di Alghero, la Provincia di Sassari, l’Università degli Studi di Sassari, la Fondazione Alghero



ALGHERO - Sarà presentato sabato 27 novembre ad Alghero (Lo Quarte, ore 11) la nuova scuola di formazione allo sviluppo sostenibile e alla creazione d’impresa, a cura dell’associazione culturale “Maestrale” fondata dall’ex consigliere regionale e primo cittadino della città catalana Mario Bruno. Alla presentazione saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Alghero Mario Conoci, l’amministratore della Provincia di Sassari Pietrino Fois, e l’assessore regionale all’ambiente con delega allo sviluppo sostenibile, Gianni Lampis. Annunciata anche la presenza di dirigenti scolastici e imprenditori del territorio.



La scuola coinvolgerà soprattutto ragazzi dai 18 ai 30 anni in un percorso teorico-pratico finalizzato alla conoscenza e sperimentazione degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite in materia di sviluppo sostenibile e alla creazione d’impresa. Focus sui giovani, ma sarà possibile iscriversi e frequentare la scuola anche come “fuoriquota”, almeno per le lezioni frontali. Il progetto è finanziato dalla Fondazione di Sardegna ed avrà relatori di rilievo: accanto alle lezioni frontali vi saranno spazi di laboratorio, elaborazione di idee e stage, coinvolgendo istituzioni locali, provinciali, regionali ed europee, nonché le principali imprese del territorio.



Una scuola rivolta a cittadini attivi e potenziali animatori del cambiamento culturale e organizzativo nella direzione dello sviluppo sostenibile, finalizzata ad approfondire il rapporto con le istituzioni europee e internazionali e a stimolare la creazione d’impresa sul versante dell’innovazione sociale. La Scuola avrà inizio nel mese di dicembre prossimo e si concluderà nel giugno 2022; avrà tra i partners istituzionali la Regione, il Comune di Alghero, la Provincia di Sassari, l’Università degli Studi di Sassari, la Fondazione Alghero.



