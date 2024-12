Cor 28 novembre 2021 Più valore alle Città, scuola di sviluppo sostenibile La nuova scuola di Alghero coinvolgerà soprattutto ragazzi dai 18 ai 30 anni in un percorso teorico-pratico finalizzato alla conoscenza degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030. Le parole di Mario Bruno, co-fondatore dell'associazione "Maestrale", durante la presentazione. Al suo fianco Mario Conoci e Pietrino Fois



ALGHERO - Una scuola rivolta a cittadini attivi e potenziali animatori del cambiamento culturale e organizzativo nella direzione dello sviluppo sostenibile, finalizzata ad approfondire il rapporto con le istituzioni europee e internazionali e a stimolare la creazione d’impresa sul versante dell’innovazione sociale. I giovani arriveranno dalle università, dalle scuole superiori, dalle organizzazioni e consulte giovanili e dalla cittadinanza. Il progetto è finanziato dalla Fondazione di Sardegna ed avrà relatori di rilievo: accanto alle lezioni frontali vi saranno spazi di laboratorio, elaborazione di idee e stage, coinvolgendo istituzioni locali, provinciali, regionali ed europee, nonché le principali imprese del territorio. La Scuola avrà inizio nel mese di dicembre prossimo e si concluderà nel giugno 2022 ed avrà tra i partners istituzionali la Regione, il Comune di Alghero, la Provincia di Sassari, l’Università degli Studi di Sassari, la Fondazione Alghero.



Sabato la presentazione ad Alghero da parte dell’Associazione Culturale “Maestrale” del percorso teorico-pratico finalizzato alla conoscenza e sperimentazione degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite in materia di sviluppo sostenibile. Presenti Mario Bruno, il sindaco di Alghero Mario Conoci e il commissario straordinario della provincia di Sassari, Pietrino Fois. La scuola coinvolgerà soprattutto ragazzi dai 18 ai 30 anni in un Focus sui giovani, ma sarà possibile iscriversi e frequentare la scuola anche come “fuoriquota”, almeno per le lezioni frontali. Le adesioni possono essere comunicate attraverso una mail all’indirizzo: info@laforzadelleidee.eu o compilando un modulo a disposizione presso la libreria Cyrano in via Vittorio Emanuele, 11 Alghero, da oggi fino al 16 dicembre 2021.



Le lezioni frontali, aperte a tutti, vedranno la presenza in città, tra gli altri, di Pierluigi Stefanini, Presidente di ASviS (Alleanza Sviluppo Sostenibile) e del Gruppo Unipol, di Carlo Borgomeo, Presidente di Fondazione con il Sud e di Assoaeroporti, di Walter Ricciardi già Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, degli eurodeputati Irene Tinagli e Pietro Bartolo, degli economisti Luigino Bruni, Vittorio Pelligra e Tommaso Nannicini, della deputata Chiara Gribaudo, del fondatore di Libera don Luigi Ciotti e di altri testimonial e relatori. Lezioni-testimonianza anche da parte degli imprenditori Andrea Alessandrini (Nobento) e Pasquale Manca (San Giuliano). Visite e stage nelle principali imprese del territorio.



In questo nuovo percorso formativo, i giovani avranno l’opportunità di apprendere i fondamenti teorico-pratici per poter sviluppare idee imprenditoriali e trasformarle in realtà produttive ed innovative per il proprio territorio. Teoria, pratica e condivisione di esperienze di successo, alimenteranno visioni e creatività dei partecipanti, chiamati alla presentazione della propria idea imprenditoriale. Tra tutte, verranno selezionate le idee che risponderanno maggiormente alle esigenze del territorio. I tre progetti migliori saranno premiati con un ulteriore percorso di affiancamento intensivo presso la Rumundu Academy e le principali imprese del territorio coinvolte nel progetto. Le lezioni frontali si terranno di norma nella Sala Conferenze al secondo piano del Quarter, Largo San Francesco, ad eccezione dell’incontro testimonianza di Pietro Bartolo (medico di Lampedusa e deputato europeo) che si terrà il 28 gennaio 2022 nella sala del Quarter Sayal di via Garibaldi, alla presenza del protagonista e con la proiezione del film: “Nour”, con Sergio Castellito che interpreta Bartolo.