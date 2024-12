Cor 2 dicembre 2021 Sovraffollamento in corsia: proteste a Sassari La dura presa di posizione pubblica è delle organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil della funzione pubblica, che si riservano di promuovere le opportune iniziative di manifestazione per protestare pubblicamente e denunciare il declino della sanità ospedaliera e territoriale del Sassarese.



SASSARI - Non c'è giorno che gli infermieri, gli operatori socio sanitari e i medici che operano nell'Area medica dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari, non si rivolgono alle organizzazioni sindacali, protestando contro la gravissima situazione di sovraffollamento delle corsie della medicina interna, patologia medica e geriatria.



«Anche mercoledì mattina, in aggiunta ai posti letto occupati, la presenza di circa 30 barelle ed altrettanti pazienti, sta determinando gravi, se non gravissime, ripercussioni a danno dei degenti che, come ovvio che sia, non ricevono un'adeguata assistenza (infermieristica e di base), per cui anche il personale, costretto ad operare in perenne emergenza, è sempre più esposto a tutti i fattori di rischio da stress lavoro-correlato, nonché ai cd. rischi professionali».



La dura presa di posizione pubblica è delle organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil della funzione pubblica, che si riservano di promuovere le opportune iniziative di manifestazione per protestare pubblicamente e denunciare il declino della sanità ospedaliera e territoriale del Sassarese.