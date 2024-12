Cor 5 dicembre 2021 Pioggia, neve, ghiaccio: allerta in Sardegna Dalle ore 12 odierne (domenica) per le successive 24 ore, avviso di condizioni meteo avverse su tutto il territorio regionale emanato dal Centro Funzionale di Protezione Civile della Sardegna



NUORO - Nuova ondata di maltempo sulla regione Sardegna. Dalle ore 12 odierne (domenica) per le successive 24 ore - fino alle ore 12 di lunedì 6 dicembre - emanato l'avviso di condizioni meteo avverse su tutto il territorio regionale dal Centro Funzionale di Protezione Civile della Sardegna.



«Una grande seccatura si estende dall'Artico al Nord Africa, interessando l'intero continente europeo. L'ondulazione più occidentale della struttura, dalla serata inizierà ad elongassi verso il meridione, veicolando sulla Sardegna aria fredda e densa di umidità».



Dal centro della Protezione Civile Regionale si raccomanda la massima prudenza se ci si trova alla guida di un'automobile o di un motoveicolo; evitare i passaggi in sottovie e sottopassi, in quanto potrebbero allagarsi anche repentinamente. Inoltre è opportuno moderare la velocità del mezzo a

causa della ridotta visibilità e dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, allungandosi in tal modo gli spazi di frenata. Effettuare una sosta in piazzola o in luogo sicuro durante le fasi più intense dell'evento.