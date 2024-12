S.A. 6 dicembre 2021 «Strade di Alghero le più pericolose in Sardegna» L´ennesimo sfogo di un residente algherese sulla condizione delle strade in città. La testimonianza fotografica che allega alla mail di protesta è quella di via Vittorio Emanuele (una delle arterie principali) ma potrebbe essere una qualsiasi altra via comunale: buche, strisce pedonali inesistenti, dislivelli



ALGHERO - «Le strade di Alghero sono forse le più pericolose (e dissestate) in Sardegna. Sia per pedoni che per autoveicoli.

Ovviamente si sa che i lavori per reti gas e fibra sono la causa per il dissesto nelle strade. Mi chiedo però come mai il manto stradale non è ripristinato una volta che le tubature sono state interrate strada per strada. Mi chiedo come mai anche piccoli interventi come ridipingere le strisce pedonali non avvengono».



E' l'ennesimo sfogo arrivato alla redazione del Quotidiano di Alghero da parte di un residente algherese sulla condizione delle strade in città. La testimonianza fotografica che allega alla mail di protesta è quella di via Vittorio Emanuele (una delle arterie principali) ma potrebbe essere una qualsiasi altra via comunale. «Le strisce pedonali sono invisibili più o meno in tutti gli attraversamenti. Perché non vengono ridipinte? Non è un lavoro significativo mantenere le strisce ridipinte. Attraversare la trafficata via Vittorio Emanuele è pericoloso visto che i guidatori non vedono le strisce completamente svanite. Non ci si può sempre nascondere dietro i lavori del gas per non ridipingere le strisce!».



E conclude: «lasciamo stare le buche enormi che si formano ad ogni pioggia. Ci vogliono approcci a breve termine per almeno mantenere strisce e buche in modo ragionevole e un piano per riasfaltare tutte le strade tartassate dai vari lavori per il lungo termine in modo veloce e ridare ad Alghero un po' di normalità su strade e marciapiedi. Il comune ha un surplus, lo spenda!».