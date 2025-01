12 dicembre 2021 Cada dia: 12 dicembre 1644



La fondazione della chiesa del Carmelo coincide con quella del vecchio convento e fu opera di due carmelitani catalani, Briòs e Brunacho che, grazie ai lasciti e alle donazioni della gente del posto, acquistarono tre edifici attigui, poi trasformati in un grande spazio religioso comprendente chiesa e convento - quest´ultimo non più esistente a causa di un incendio che lo distrusse nel 1889. A mos veure, a demà. La fondazione della chiesa del Carmelo coincide con quella del vecchio convento e fu opera di due carmelitani catalani, Briòs e Brunacho che, grazie ai lasciti e alle donazioni della gente del posto, acquistarono tre edifici attigui, poi trasformati in un grande spazio religioso comprendente chiesa e convento - quest´ultimo non più esistente a causa di un incendio che lo distrusse nel 1889.