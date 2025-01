Cor 12 dicembre 2021 Alghero: Irruzione col piede di porco Malviventi sempre più scatenati ad Alghero. Banda in azione venerdì notte alle 23.30 nel cuore del centro storico. Preso di mira il "Compro Oro" di via Majorca. Commercianti allarmati e preoccupati. Le immagini del sistema di video-sorveglianza in mano alle forze dell´ordine locali



ALGHERO - Nuovo tentativo di furto con scasso ad Alghero, ad opera di malviventi sempre meno preoccupati di poter essere visti o riconosciuti. Si tratta dell'ennesimo fatto segnalato negli ultimi mesi. Venerdì notte, il colpo era stato addirittura pianificato raggiungendo l'attività, nel cuore del centro storico algherese, in automobile. Banda in azione alle 23.30 in via Majorca: preso di mira il "Compro Oro", non nuovo a simili episodi. Le telecamere di video-sorveglianza hanno ripreso tutto, dall'arrivo con l'auto percorrendo via Roma, fino allo scasso del portellone in legno col piede di porco e la vetrata distrutta, infine la fuga tra le vie del centro. Comprensibile l'allarme e la preoccupazione dei commercianti.



Nella foto: i malviventi in azione venerdì notte ad Alghero, immortalati dalle telecamere di video-sorveglianza