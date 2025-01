video Cor 15 dicembre 2021 Schianto a 4 all´ingresso di Alghero: 3 feriti Immediato l'intervento degli agenti della Polizia Locale. Al loro fianco i Vigili del fuoco. Coinvolti quattro mezzi. Trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale Civile di Alghero tre conducenti. Le immagini dei soccorsi



bis, a pochi chilometri dall'ingresso della città di Alghero. Immediato l'intervento degli agenti della Polizia Locale di Alghero che hanno provveduto ad effettuare i rilievi per accertare le esatte dinamiche del sinistro. Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle carreggiate. La viabilità ha subito pesanti rallentamenti fino alla completa rimozione dei mezzi dalla strada. ALGHERO - Quattro mezzi coinvolti e tre feriti, trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Civile, grazie all'intervento dei mezzi del 118. E' il risultato del grave incidente avvenuto nella tarda mattinata martedì sulla SS127, a pochi chilometri dall'ingresso della città di Alghero. Immediato l'intervento degli agenti della Polizia Locale di Alghero che hanno provveduto ad effettuare i rilievi per accertare le esatte dinamiche del sinistro. Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle carreggiate. La viabilità ha subito pesanti rallentamenti fino alla completa rimozione dei mezzi dalla strada.