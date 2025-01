S.A. 15 dicembre 2021 Vaccini per i bambini sardi: prenotazioni Si parte da giovedì 16 dicembre per tutti i nati dal 2010 al 2016. Da gennaio prenotazioni anche per i nati nel 2017, sempre a condizione che abbiano compiuto 5 anni



CAGLIARI - Al via in Sardegna la campagna di vaccinazione anti-Covid per i più piccoli. A partire da giovedì 16 dicembre, alle 12, la piattaforma di Poste Italiane sarà aperta alle prenotazioni per tutti i nati dal 2010 al 2016, limitatamente a chi ha già compiuto cinque anni. Da gennaio le prenotazioni saranno possibili anche per i nati nel 2017, sempre a condizione che abbiano già compiuto cinque anni.



In occasione dell'apertura di questa nuova fase della campagna i punti vaccinali dell'Aou di Sassari e dell'Arnas G. Brotzu di Cagliari avvieranno sessioni dedicate alla vaccinazione dei piccoli pazienti in cura presso le due aziende e che saranno contattati direttamente dai centri che li hanno in cura.



Per tutti gli altri le modalità di prenotazione sono quelle già collaudate attraverso il portale online all'indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, presso gli Atm degli uffici postali, tramite il numero verde 800 00 99 66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) e tramite i portalettere di Poste Italiane. Nell'Isola sono in arrivo 6mila dosi su una platea di circa 47mila bambini tra i 5 e gli 11 anni.