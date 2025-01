Cor 18 dicembre 2021 Nuoro, biblioteca e università: nominati i commissari Maria Rita Pira, 54 anni di Gavoi, funzionaria al Comune capoluogo, è stata nominata commissaria liquidatrice del Consorzio “Satta”, mentre Ludovico Marinò, 51 anni di Pisa, docente di Economia politica all’Università di Sassari e prorettore al bilancio dell’Università turritana, come liquidatore del Consorzio “UniNuoro”



NUORO - «Finalmente per una volta la Regione è stata tempestiva, ora si rispetti la tempistica per la costituzione delle due Fondazioni». Così Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico, che commenta la nomina, da parte della giunta regionale e su proposta del presidente Solinas, dei due commissari liquidatori dei Consorzi per la pubblica lettura Satta e per gli studi universitari di Nuoro.



Maria Rita Pira, 54 anni di Gavoi, funzionaria al Comune capoluogo, è stata nominata commissaria liquidatrice del Consorzio “Satta”, mentre Ludovico Marinò, 51 anni di Pisa, docente di Economia politica all’Università di Sassari e prorettore al bilancio dell’Università turritana, come liquidatore del Consorzio “UniNuoro”. Un passaggio che segue l’approvazione della legge Omnibus, approvata dalla Regione il 22 novembre scorso, che ha sciolto i due Consorzi e ne ha disposto la trasformazione in Fondazioni.



«La scelta è ricaduta su due figure professionalmente ineccepibili e certamente adeguate - prosegue il consigliere dem -. Ora, però, va rispettato il termine di sei mesi per costituire le due Fondazioni, e anche su questo aspetto l’opposizione di centrosinistra non farà sconti alla Regione». «Dopo 15 anni di lotta politica, di studi e di proposte - conclude Roberto Deriu - è arrivato il momento di rendere concreta la soluzione. Abbandonare l’obsoleto e inattuale strumento dei Consorzi faciliterà il rilancio delle due istituzioni nuoresi che ora la legge riconosce di valenza regionale».