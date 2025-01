Cor 18 dicembre 2021 Progetto Città, al via la scuola di formazione ad Alghero Ha preso il via ad Alghero, con la partecipazione di 50 giovani tra 18 ai 35 anni, la scuola di formazione dell´Associazione Maestrale, un percorso allo sviluppo sostenibile e alla creazione d’impresa che vede per il momento 77 iscritti complessivi, over 35 compresi



ALGHERO - Ha preso il via ad Alghero, con la partecipazione di 50 giovani tra 18 ai 35 anni, la scuola di formazione "Progetto Città", un percorso allo sviluppo sostenibile e alla creazione d’impresa che vede per il momento 77 iscritti complessivi, over 35 compresi. Il primo incontro ha approfondito il tema del “Rigenerare la città” attraverso le testimonianze di Giulio Galleri, manager algherese quarantenne che attualmente lavora tra Canada e Svizzera, con un’esperienza lavorativa in imprese multinazionali e Stefano Cucca, formatore di giovani imprenditori e fondatore di scuole di innovazione sociale e di economia circolare, partner con la Rumundu Academy della Commissione Europea con diversi progetti, anche nel territorio algherese.



Galleri e Cucca hanno dato dimostrazione di ciò che i giovani possono fare, quando credono nelle proprie potenzialità e decidono di prendere in mano la propria vita; si è sottolineato l’importanza di una formazione continua come ingrediente essenziale per acquisire le competenze giuste per realizzare le proprie idee, il proprio percorso personale e magari diventare imprenditori di imprese innovative e sostenibili. La docente di architettura Alessandra Casu ha introdotto invece il percorso sulla sostenibilità, offrendo chiavi di lettura interessanti sul concetto stesso di sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale, culturale, ambientale e politico.



Il primo appuntamento lascia dunque ben sperare per questo percorso che ha l’obiettivo di essere generatore di nuove idee e pratiche sostenibili per il nostro territorio e per il futuro dei giovani che parteciperanno al corso. Il prossimo appuntamento sarà il 13 gennaio (fino a quella data ci si può ancora iscrivere con mail all’indirizzo: info@laforzadelleidee.eu). Nei prossimi incontri si tratterà il tema legato alla strategia sarda e a quella nazionale per lo sviluppo sostenibile. Il percorso, finanziato dalla Fondazione di Sardegna, vedrà i giovani impegnarsi nella elaborazione d’idee d’impresa, a contatto con le principali imprese del territorio.