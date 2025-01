Cor 19 dicembre 2021 «Turismo dell´olio per le aziende sarde» Riunione in videoconferenza con il Presidente del Movimento Turismo dell´Olio dell´Umbria, Conte Franco Silvano Toni di Cigoli e la Presidente del Consorzio di Tutela dell´Olio Extravergine di Oliva Dop Sardegna Antonella Anna Maria Orrù



ALGHERO - Dopo l'incontro del 19 novembre scorso tenutosi nella splendida Villa Fabri di Trevi con il Movimento Turismo dell’Olio Umbria, la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana, come annunciato, ha organizzato “un primo e proficuo incontro” con il Presidente del Movimento Turismo dell’Olio dell’Umbria, Conte Franco Silvano Toni di Cigoli e la Presidente del Consorzio di Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Dop Sardegna Antonella Anna Maria Orrù.



L'obiettivo è comune: la promozione dell’olio di qualità anche in Sardegna. «Il turismo dell’olio nelle altre regioni sta diventando un attrattore importante», hanno concordano nel corso della riunione tenutasi questa mattina. «Al pari dell’enoturismo – ha detto la parlamentare algherese -, a breve anche nei frantoi si potranno degustare le diverse tipologie di olio, anche in abbinamento ad alimenti; visitare i luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e mettere in piedi iniziative a carattere didattico e ricreativo. È importante che anche le aziende sarde siano sostenute in questo percorso di valorizzazione delle produzioni olivicole del territorio e delle aree ad alta vocazione olivicola».



«Considerata l'esperienza in Umbria, dove per la prima volta in Italia si è dato corpo al cosiddetto pegno rotativo sul DOP per i consorziati del MTO Umbria, ho ipotizzato – ha spiegato la deputata del Movimento 5 stelle - di poter costruire un percorso anche in Sardegna, per poter garantire alle nostre eccellenze di usufruire delle stesse agevolazioni». «È stato un colloquio conoscitivo molto positivo – ha affermato inoltre Paola Deiana - a cui ne seguiranno degli altri per approfondire nello specifico altri aspetti del tema in questione. Ringrazio il presidente Cigoli, che ha illustrato le possibilità e le potenzialità del Movimento Turistico dell'olio, e la Presidente Orrù per una nostra conoscenza foriera di ulteriori sviluppi».