Cor 25 dicembre 2021 Allerta meteo in tutto il Sassarese Dalle 3 del mattino fino alle 23.59 del 26 dicembre la Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico in tutta la Provincia di Sassari



ALGHERO - Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale isolati, con cumulati moderati. I fenomeni si attenueranno in serata, mentre le temperature si terranno stabili. Dalle 3 del mattino fino alle 23.59 del 26 dicembre il Centro Funzionale della Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico di colore giallo (criticità ordinaria) in tutta la Provincia di Sassari, nei territori del Montevecchio, Pischinappiu, Tirso e Logudoro.



Nella foto: una veduta dei Bastioni di Alghero