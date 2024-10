Cor 28 dicembre 2021 Tempesta in arrivo sulle coste orientali Allerta meteo dalla Protezione Civile regionale fino a giovedì prossimo per forti venti dal quadrante nord-ovest soprattutto sulle coste orientali della Sardegna.



OLBIA - Rischio tempesta sulle coste orientali della Sardegna. Diramata dal Centro Funzionale della Protezione Civile Regionale un'avviso di allerta meteo per forti venti dal quadrante nord-ovest, con particola pericolosità fino a burrasca sui rilievi dei settori orientali. L'allerta è in vigore dalle ore 18 di oggi, martedì 28 dicembre fino alle ore 00 di giovedì 30 dicembre 2021.