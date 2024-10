Cor 30 dicembre 2021 «Un ectoplasma che minaccia le imprese» E´ il durissimo intervento del consigliere comunale di Sinistra in Comune, Valdo Di Nolfo, che si scaglia pesantemente contro il sindaco di Alghero, Mario Conoci, a sostegno delle imprese e delle attività commerciali travolte dall´emergenza Covid



ALGHERO - «Non comunica i dati. Fa un'ordinanza sull'uso della mascherina a orario o meglio a orologeria. Forza per fare gli eventi per decine di migliaia di persone. Ma soprattutto non decide, come se non fosse il sindaco ma un passante, un'ectoplasma. Aspetta che a decidere per lui siano altri, dal governo alla prefettura. Però è capace in un video a due giorni da Capodanno di demandare ai pubblici esercizi il controllo in strada - "sui marciapiedi" - ed è capace anche di minacciare di "sanzioni pensanti". Oltre le minacce però nient'altro da parte di Conoci in generale e in particolare sulla sicurezza del Capodanno: niente tamponi antigenici gratuiti in modalità drive-in come promesso; niente nuove aree perdonali temporanee per destinare maggiore spazio pubblico possibile alle persone e non alle auto in movimento o parcheggiate; niente servizio di hostess e steward che stimolino e controllino il corretto utilizzo della mascherina e il distanziamento (gli stessi addetti previsti per gli eventi). Neanche mezza attività straordinaria di sicurezza oltre alla "normale" presenza dei vigili urbani. Che Alghero sia in mano ad un sindaco ectoplasma è sotto gli occhi di tutti, ma un ectoplasma che minaccia e non fa niente per un capodanno sicuro è davvero troppo». E' il durissimo intervento del consigliere comunale di Sinistra in Comune, Valdo Di Nolfo (nella foto), che si scaglia contro l'immobilismo del sindaco di Alghero, Mario Conoci, a sostegno delle imprese e delle attività commerciali.