Cor 4 gennaio 2022 Ex Caserma e Forte: conferenza stampa Il Sindaco Mario Conoci terrà mercoledì una conferenza stampa con i dettagli delle progettazioni e delle tempistiche di attuazione degli appalti. 4.670.000 euro per l´ex caserma di via Simon e Forte della Maddalena



ALGHERO - Nuova vita all'ex Caserma dei Carabinieri di via Simon e al Forte della Maddalena di Alghero. Il programma di rilancio delle opere pubbliche dell'Amministrazione raggiunge un altro risultato con l'ottenimento dei fondi per l'avvio dei cantieri dei due importanti siti del Centro Storico. Domani, mercoledì 5 gennaio (ore 9.30 a Porta Terra), il Sindaco Mario Conoci terrà la conferenza stampa con i dettagli delle progettazioni e delle tempistiche di attuazione degli appalti. Nei giorni scorsi l'annuncio sul finanziamento Pnrr era stato annunciato dalla deputata del Movimento 5 Stelle, Paola Deiana.