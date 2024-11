Cor 13 gennaio 2022 Terze dosi: Alghero prima città in Sardegna L´annuncio è del sindaco Mario Conoci in occasione della conferenza stampa sul metà mandato amministrativo. Alghero si attesta al 52% di popolazione vaccinata con terza dose rispetto alla media regionale del 48%



ALGHERO - Il 52% della popolazione di Alghero è vaccinata con terza dose. «Un dato che fa balzare la cittadina sarda ai primi posti in Italia». L´annuncio di questa mattina (giovedì) è del sindaco Mario Conoci in occasione della conferenza stampa sul metà mandato amministrativo. «Alghero – su questo si sofferma il Sindaco - deve andare orgogliosa del lavoro fatto con il centro vaccinale del Mariotti, che abbiamo fortemente voluto. Oltre 120 mila vaccini fatti, e siamo i primi in Sardegna per la somministrazione delle terze dosi, che ha raggiunto quota 52,73% . Un fiore all’occhiello che si regge mirabilmente grazie alla sinergia tra Comune, autorità sanitaria e volontari, questi ultimi la vera anima di questo gioiello che la città vanta. Il nostro Hub è il simbolo della voglia di ricominciare, della voglia di tornare a lavorare e raggiungere la normalità».



Nella foto: l'hub vaccini di Alghero