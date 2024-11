S.A. 21 gennaio 2022 Tennistavolo Sassari: la A2 ospita Napoli Il match di sabato è un delicatissimo spareggio fra due delle tre formazioni (l´altra è il Pescara) che occupano la posizione che è allo stesso tempo quinta e penultima nel girone B della A2 maschile



SASSARI - Prima gara casalinga del 2022 per il Tennistavolo Sassari che sabato ospita la Stella del Sud Napoli nell'impianto della Scuola Media numero 2 di viale Cossiga con inizio alle ore 16. E' anche la prima partita del nuovo anno dal momento che è stata rinviata la partita di domenica scorsa sul campo di Torre del Greco perché uno dei giocatori del club campano era in quarantena. Il match di sabato è un delicatissimo spareggio fra due delle tre formazioni (l'altra è il Pescara) che occupano la posizione che è allo stesso tempo quinta e penultima nel girone B della A2 maschile.



Nella gara d'andata giocata in trasferta, perfetta parità: 3-3 con una vittoria a testa per i tre giocatori di casa, Marco Poma (su Mayowa Banji Babatunde), Ganiyu Ashiyu (su Alessandro Di Marino) e Marco Sinigaglia (su Babatunde). Di Luigi Rocca il punto che diede il pareggio ai napoletani. Rispetto a quel match la formazione sassarese ha ampliato l'organico con l'arrivo dello spagnolo Adrian Morato. Il coach Mario Santona afferma: «Dopo un girone d'andata con discreti risultati e qualche piccolo rimpianto per uno o due punti che potevamo avere in più, abbiamo un inizio di girone di ritorno che propone scontri diretti con pari classifica. Il nostro destino è nelle nostre mani. Siamo fiduciosi e determinati, abbiamo le carte in regola per far bene».