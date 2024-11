Cor 25 gennaio 2022 «Alghero capitale degli eventi sportivi» Fed Cup Italia Francia ad Alghero, il 15 e 16 aprile il tennis internazionale conferma la città sede di eventi internazionali. Le parole del Sindaco Mario Conoci: Dal motocross al tennis, Alghero in vetta agli eventi di sport in questo inizio del 2022



ALGHERO - «Un evento di caratura mondiale che siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città e per il quale ringrazio, a nome mio, dell’amministrazione e di tutta la città, il Presidente FIT Angelo Binaghi, che ha chiesto e voluto Alghero per questo importante evento sportivo e la Regione Sardegna, con l’Assessorato al Turismo e l’Assessore Gianni Chessa, che ne consente la realizzazione», così il Sindaco Mario Conoci sulla programmazione degli eventi di grande richiamo internazionale che conferma Alghero ad alti livelli.



La Fed Cup sarà ad Alghero ad aprile, con la sfida Italia - Francia. L’annuncio della Federazione Italiana Tennis sulle prossime gare della manifestazione, la Billie Jean King Cup 2022, così è denominata dal 2020 la Fed Cup, la competizione a squadre di tennis femminile, conferma la vocazione della città ad ospitare competizioni di caratura mondiale. Già nel 2007 Alghero ha ospitato la Coppa Davis Italia - Lussemburgo, e da anni è riconosciuta come capitale mondiale del tennis in carrozzina.



L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Tennis insieme a Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Tennis Club Alghero. Non solo tennis internazionale: Alghero è pronta per il 30 gennaio, quando la spettacolare pista del Lazzaretto vedrà in gara i migliori piloti mondiali darsi battaglia negli Internazionali d'Italia 24MX Series di motocross. È già iniziato il conto alla rovescia per la gara che apre alla stagione agonistica mondiale. Alghero è teatro della prima tappa degli Internazionali che si preannuncia ricca di campioni e di novità.